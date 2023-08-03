«القاهرة الإخبارية»: توافد أعداد كبيرة من السياح العرب على العلمين الجديدة

قالت نهى درويش موفدة «القاهرة الإخبارية» لمدينة العلمين، إنَّ المهرجان يشهد تزايدا لأعداد الزائرين على خلفية حملات ترويجية كثيرة للعديد من الهيئات خاصةً هيئة تنشيط السياحة التي روجت في دول عربية ما ساعد في توافد أعداد كبيرة من السائحين العرب سواء الإماراتيين أو السعوديين أو الكويتيين ودول أخرى زار مواطنوها المهرجان واستمتعوا بالطبيعة الساحرة.

درويش: حفل السوبر ستارز «راغب علامة» و«نانسي عجرم» أبرز فعاليات الأسبوع الماضي

وأضافت «درويش» خلال تغطية خاصة للمهرجان ببرنامج «هنا العلمين» المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ أبرز الفعاليات للأسبوع الماضي، كان حفل السوبر ستارز «راغب علامة» و«نانسي عجرم» الذي شهد إقبالاً من كل الأعمار ومختلف شرائح الجماهير ليشيد الجميع بجمال الحفل وتنظيمه على مسرح الأرينا.

أغاني الزمن الجميل في حفل اليوم

وتابعت موفدة «القاهرة الإخبارية» للعلمين: تنظيم كبرى الشركات للحفل وفر دخولا سلسا ليستمتع الحضور بما تم تقديمه من أغنيات، قائلة: «يواصل مهرجان العلمين؛ الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط، فعالياته لهذا الأسبوع واليوم حفل للفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم وتقديم أغانيهم وأغاني الزمن الجميل».