سهرة طربية مميزة.. مهرجان العلمين يشهد حفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم اليوم

رصد الإعلامي رامي الحلواني، موفد قناة «إكسترا نيوز»، آخر تطورات فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، قائلا: «مدينة العلمين الجديدة على موعد مع سهرة طربية من الطراز الأول مع النجم الكبير مدحت صالح وريها عبد الحكيم على مسرح العلمين، وهناك إقبالا وحضوريا كبيرا للغاية على تلك الحفلة»، مشيرا إلى أنه يجري تجهيز بوابات الحفل لاستقبال الجمهور والتنظيم منذ أمس الأربعاء.

حفلات غنائية متنوعة لكبار الفنانين

وأضاف «الحلواني»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد، غدا الجمعة، حفل الكينج محمد منير والفنان حميد الشاعري في منطقة الأرينا، متابعا أن هناك العديد من المفاجآت التي نشهدها يوميا خلال فعاليات المهرجان، مضيفا أنه من المقرر إقامة حفلات غنائية لكلا من إليسا وتامر عاشور في يوم السبت المقبل.

الفعاليات الرياضية بمهرجان العلمين

وعن الفعاليات الرياضية، تابع: «يبدأ سباق الترايثلون اليوم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة حتى يوم السبت المقبل الموافق 5 أغسطس، والذي يتضمن رياضة الجري والسباحة وركوب الدراجات»، مشيرا إلى أن سباق الترايثلون يحتاج للياقة كبيرة للغاية وقدرة بدنية عظيمة، كون المتسابق يسبح تقريبا حوالي كيلومتر ونصف، ومن ثم يركب الدراجة لمسافة نحو 40 كيلو مترا، وصولا لسباق الجري الذي تبلغ مسافته نحو 10 كيلو مترات.