انطلاق الأسبوع الثالث من مهرجان العلمين اليوم.. حفل الكينج والشاعري الأبرز

تنطلق اليوم، فعاليات الأسبوع الثالث من مهرجان العلمين الجديدة، الذي يقام في مدينة العلمين حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

حفلات الأسبوع الثالث من مهرجان العلمين

يقام مساء اليوم حفل غنائي كبير يجمع الفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عب دالحكيم، على مسرح العلمين.

وتقام غدا فعاليات بطولة العلمين للعبة الثلاثي الحديث، ثم حفل الفنان محمد منير والفنان حميد الشاعري، على أن تختتم فعاليات الأسبوع بحفل غنائي منتظر يجمع الفنان تامر عاشور بالفنانة اللبنانية إليسا.

إقامة عدد من العروض والاحتفالات المجانية

يشهد المهرجان إقامة عدد من العروض والاحتفالات المجانية لجمهور مدينة العلمين، ومن المتوقع أن يزور مهرجان «العالم علمين» أكثر من مليون شخص خلال 45 يوما، تنتهي 26 أغسطس الجاري.