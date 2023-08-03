حفلات غنائية متنوعة في مهرجان العلمين.. والبداية لمدحت صالح وريهام عبد الحكيم

قالت سلسبيل سليم مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ مهرجان العلمين ملتقى كبير يحتضن فعاليات كثيرة فنية وثقافية ورياضية، مشيرةً إلى أنه الحدث الترفيهي الأكبر في المنطقة العربية، وأنه سيشهد بطولة للتجديف وبطولة عالمية للكرة الطائرة الشاطئية إلى جانب فعاليات كثيرة سيتم الإعلان عنها تباعا.

حفلات مهمة في العطلة الأسبوعية

وأضافت «سليم»، في رسالة على الهواء عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «مع بداية العطلة الأسبوعية نجد أجندة متنوعة ومتكاملة بفعاليات كثيرة لمطربي الوطن العربي وعلى المستوى الدولي».

حفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم

وتابعت: «نحن اليوم على موعد مع حفل لمدحت صالح وريهام عبدالحكيم، وستقدم ريهام عبد الحكيم أغاني طربية جميلة، وتجرى استعدادات وإجراءات احترازية كثيرة بالإضافة إلى الشاشات العملاقة التي تتواجد بالخارج لمن لم يشترك في الحفلات للاستمتاع والمتابعة ومشاهدة هذا الحفل».

وأوضحت: «يليها حفل يعيد بريق حفلات التسعينيات مع محمد منير وحميد الشاعري وسيقدمان أغانٍ ترتبط بذكريات جميلة مع الجمهور، وهناك حفل لإليسا وتامر عاشور ومطربين كثر».