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محمد هنيدي يطرح أغنية مع عبد الباسط حمودة وأحمد شيبة من فيلم «البريمو»

كتب:

أحمد حسين صوان
07:26 م | الخميس 03 أغسطس 2023
فيلم البريمو

فيلم البريمو

طرح الفنان محمد هنيدي، أغنية «اللي من دمك» بالتعاون مع عبد الباسط حمودة وأحمد شيبة، ضمن أحداث فيلم «البريمو»، الذي يُشارك به في موسم أفلام صيف 2023.

وحقق فيلم «البريمو» بطولة محمد هنيدي، في أول يوم عرض له بدور العرض السينمائي أمس الأربعاء، إيرادات تقدر بمليون و303 آلاف و518 جنيها، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ليتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذكر السينما.

فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، لطفي لبيب، أحمد بدير، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، نانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

تدور قصة فيلم مرعي البريمو حول تاجر بطيخ، يقع في ورطة بسبب اختفاء بطيخة تحمل سرا خطيرًا، ويضطر للبحث عنها في أماكن عدة، الأمر الذي يضعه في مواقف صعبة، وكل ذلك في إطار كوميدي.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.