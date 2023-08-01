لطفي لبيب: أنا بخير وصحة وأشارك محمد هنيدي فيلمه الجديد.. شكرا للجمهور

طمأن الفنان لطفي لبيب، جمهوره على حالته الصحية، معبرا عن سعادته البالغة بسؤال الجميع عنه، قائلا «أنا بخير وصحة جيدة، وخوف الناس على صحتي كان رد جميل، ومحبة الناس وصلتني أثناء معاناتي الصحية»، مؤكدا أن يشارك في فيلم محمد هنيدي الجديد.

وأضاف: «سعيد بمحبة الناس.. وكنت حريصا على احترام المشاهدين، ولم أحلم برد فعل الناس على معاناتي الصحية».

لبيب: الفن وحشني

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الوسط الفني دائما مشغول، مردفا: «سعيد حامد ومحمود حميدة وأحمد عبد العزيز يزوروني دائما، وأشارك مع محمد هنيدي في الفيلم الجديد، لإن الفن وحشني، وأركز الفترة الحالية في الكتابة الفنية، وشغوف جدا بالكتابة خاصة السيناريوهات ومعالجة الأفلام، أعشق الكتابة عن المجتمع المصري».

وأشار الفنان لطفي لبيب، إلى أننا نحتاج إلى أعمال درامية قريبة من الشارع المصري، والفن قادر على تحسين أوضاع المجتمع المصري.

وقال الفنان لطفي لبيب، إنه التحق بكلية الزراعة، لكنه لا يصلح ليكون مهندس زراعة، مقدما الشكر للرئيس السيسي على مشروع الدلتا الجديدة، مشددا على ضرورة أن نفخر جميعا بمشروع الدلتا الجديدة، وأنه متفائل بما يحدث في مصر من مشروعات قومية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «من مصر»، عبر قناة «CBC»، أن مصر بها 9 ملايين ضيف، وصراعات المنطقة تؤكد أننا على الطريق الصحيح، مؤكدا أن مصر سيكون لها دور كبير في إعادة إعمار ليبيا واليمن.

رأيه في مشروعات البنية الأساسية

وأكد لطفي لبيب، أن مشروعات البنية الأساسية في مصر لم تحدث من قبل، ومطلوب تغيير سلوك المواطن المصري لتنشيط السياحة، حيث إن السياحة مصدر مهم للدخل القومي ويجب استغلال البنية الأساسية، مشددا على أن مصر لديها مقومات سياحية تستوعب أعداد ضخمة، مقترحا تحويل مجمع التحرير لفندق 3 نجوم، فيجب جذب كافة شرائح السياح.