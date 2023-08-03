وفاة عاطل اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث في الجيزة

لقي عاطل مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث جثة هامدة في الحال بالجيزة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء احمد الوتيدى نائب مدير المباحث إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من الأهالي بشارع عبود الزمر بدائرة القسم، بوجود جثة بمنور العقار، على الفور انتقل العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة والمقدم هشام فتحى رئيس المباحث والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين ان الجثمان لعاطل 55 سنة مقيم بالطابق الثاني.

وتبين أثناء قيامه بالتسلق على ماسورة مياة صرف بالمنور لنسيانه مفاتيح الشقة فحدث كسر بالماسورة وسقط جثة هامدة في الحال، بسؤال شهود العيان وشقيقته أفادوا بأنه يقيم بمفرده ولا يشتبهون في أحد ولا يتهمون أحد بشئ.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى أم المصريين، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.