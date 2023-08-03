وزير التعليم العالي ينعى فوزي تركي رئيس جامعة كفر الشيخ السابق

نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور فوزي علي تركي رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، ورئيس جامعة بدر، وعضو مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

جامعة بدر تتقدم بالعزاء

كما نعت جامعة بدر، بكل مشاعر الأسى والحزن، الدكتور فوزي علي تركي رئيس الجامعة، وتقدم الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة، نيابة عن كافة النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة بخالص التعازي للمجتمع العلمي، وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله، ومحبيه الصبر والسلوان، داعياً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته.

من هو الراحل الدكتور فوزي تركي

والراحل الدكتور فوزي تركي، رئيس جامعة بدر في القاهرة تولى العديد من المناصب منها:

1- رئيس جامعة بدر في القاهرة

2- رئيس ومؤسس جامعة كفرالشيخ

3- رئيس جامعة هليوبوليس

4- رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي

5- عضو مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة