مصاريف جامعة بدر 2024.. الطب بـ199 ألف جنيه والهندسة بـ70
كتب:
وفاء الصعيدي
06:08 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
جامعة بدر
أعلنت جامعة بدر قائمة مصاريف جامعة بدر 2024 في القاهرة، لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة المختلفة، للعام الدراسي 2023-2024، والتي تضم ما يقرب من 16 كلية.
مصاريف جامعة بدر 2024
وتتمثل قائمة مصاريف جامعة بدر 2024 الدراسية بالقاهرة، وفقًا للملعن من الشئون الإدارية بالجامعة كالتالي:
- مصاريف كلية الطب البشري 199 ألف جنيه.
- مصاريف كلية طب الأسنان 155 ألف جنيه.
- مصاريف كلية الصيدلة الدوائية 95 ألف جنيه.
- مصاريف كلية الصيدلة الإكلينيكية 98 ألف جنيه.
- مصاريف كلية العلاج الطبيعي الدوائية 92 ألف جنيه.
- مصاريف كلية الطب البيطري 90 ألف جنيه.
- مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية 65 ألف جنيه.
- مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 65 ألف جنيه.
- مصاريف كلية التمريض 45 ألف جنيه.
- مصاريف كلية الهندسة 70 ألف جنيه.
- مصاريف كلية الفنون التطبيقية 65 ألف جنيه.
- مصاريف كلية الحقوق 65 ألف جنيه.
- مصاريف كلية العلوم السياسية 55 ألف جنيه.
- مصاريف كلية الإدارة والاقتصاد انجليزي 60 ألف جنيه.
- مصاريف كلية اللغات والترجمة 55 ألف جنيه.
- مصاريف كلية العلوم السينمائية 80 ألف جنيه.
- مصاريف كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية بنحو 45 ألف جنيه.
- مصاريف كلية الاعلام 55 ألف جنيه.