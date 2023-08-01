مصاريف جامعة بدر 2024.. الطب بـ199 ألف جنيه والهندسة بـ70

أعلنت جامعة بدر قائمة مصاريف جامعة بدر 2024 في القاهرة، لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة المختلفة، للعام الدراسي 2023-2024، والتي تضم ما يقرب من 16 كلية.

مصاريف جامعة بدر 2024

وتتمثل قائمة مصاريف جامعة بدر 2024 الدراسية بالقاهرة، وفقًا للملعن من الشئون الإدارية بالجامعة كالتالي:

- مصاريف كلية الطب البشري 199 ألف جنيه.

- مصاريف كلية طب الأسنان 155 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة الدوائية 95 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة الإكلينيكية 98 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي الدوائية 92 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الطب البيطري 90 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية 65 ألف جنيه.

- مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 65 ألف جنيه.

- مصاريف كلية التمريض 45 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة 70 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الفنون التطبيقية 65 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الحقوق 65 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلوم السياسية 55 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإدارة والاقتصاد انجليزي 60 ألف جنيه.

- مصاريف كلية اللغات والترجمة 55 ألف جنيه.

- مصاريف كلية العلوم السينمائية 80 ألف جنيه.

- مصاريف كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية بنحو 45 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الاعلام 55 ألف جنيه.