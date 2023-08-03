جامعة سوهاج تنظم الملتقى الطلابي الأول للروبوت وتكرم الفائزين

شهد الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الملتقى الأول لروبوت طلاب الجامعة، الذي نظمه إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بمشاركة 36 طالبا وطالبة يمثلون 6 فرق تنافسية من كليات الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا والتعليم، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد كلية الهندسة، الدكتور النميري علام القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور خالد منتصر وكيل كلية التكنولوجيا والتعليم، وصبري محمد مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، وهاني بديوي مدير إدارة النشاط العلمي، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكليات، ومسئولي إدارات رعاية الشباب.

دعم الدولة للعلم والشباب

قدم الدكتور حسان النعماني، الشكر للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاهتمامهم برعاية المبتكرين والمخترعين، ودعم كافة المبادرات التي تهتم بالابتكار وربطها بخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، معرباً عن فخره واعتزازه بطلبة وطالبات الجامعة المتميزين، ومشيداً بما قدمه الطلاب اليوم من مشروعات روبوت مبتكرة تدل على فكر مبدع، موجهاً الطلاب بمواصلة العمل والدراسة لتنمية قدراتهم وتعزيز مهاراتهم فى هذا المجال.

إزالة العوائق أمام الطلاب وتنظي ملتقى الروبوت

قال الدكتور عبد الناصر يس، أن إدارة الجامعة حريصة على دعم وتشجيع الطلاب في كل الأنشطة والمجالات، ولا تدخر جهداً فى إزالة العوائق أمامهم لاستنهاض همهم واستخراج مكنون عقولهم، مضيفاً أن تنظيم الملتقى الطلابي الأول للروبوت يهدف إلى حث الطلاب على الاجتهاد والابتكار، وخلق أفكار وتصاميم مستحدثة تواكب تطورات العصر الحديث.

36 طالب يشارك بملتقى الروبوت

وأوضح صبري محمد، أن الملتقى عبارة عن مسابقة لعرض مشروعات الطلاب المبتكرة وعددهم 36 طالبا، تم تقسيمهم على 6 فرق، بحيث تنافس فريقين من كل كلية، مضيفاً أن الفرق عرضت تصاميم المشروعات على لجنة التحكيم برئاسة الدكتور حسان النعماني، وتم تقييمها وإعلان الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى.

وأشار هاني بديوي، إلى أن المركز الأول حصل عليه الفريق الثاني من كلية الهندسة، أما المركز الثاني حصل عليه الفريق الأول من كلية الهندسة، والمركز الثالث فاز به الفريق الثاني من كلية التكنولوجيا والتعليم.