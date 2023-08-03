«أزهر سوهاج» تكرم الطالبة مروة الرابع مكرر على الجمهورية في الثانوية

كرم الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، الطالبة مروة نور الدين أبو ضيف عثمان الرابع مكرر على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي، بمجموع درجات 648 درجة من معهد الإمام على بن أبي طالب النموذجي فتيات، تقديرا لتفوقها الدراسي.

شكر لوالدى مروة على تفوقها

وشكر والد الطالبة على حسن التربية ومكافحته من أجل توفير راحة أبناءه والاهتمام بتعليمهم، كما قدم الشكر لوالدة الطالبة على الوقوف بجانب ابنتها وتشجيعها المستمر لها وتوفير كل سبل الراحة لتحافظ على تفوقها العلمي منذ الصغر، داعيا الله أن يبارك لهما فيها ويجعلها ثمرة خير لهما.

مروة تذاكر طوال اليوم حتى وصلت لقائمة الأوائل

وحصدت الطالبة المركز الوحيد لمحافظة سوهاج بقائمة أوائل الشهادة الأزهرية الثانوية، وقالت في حديثها لـ«الوطن» إنها كانت تذاكر طوال اليوم وتوقعت حصولها على ترتيب بقائمة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية.