البيت الأبيض يبرئ روسيا من دعم السلطة الانقلابية في النيجر

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن عدم وجود مؤشرات على أن روسيا تقف أو تدعم السلطة الجديدة في دولة النيجر، غربي قارة أفريقيا، مؤكدا أن وضع قوات الولايات المتحدة الأمريكية لم يحدث فيه تغيير حتى الآن في هذا البلد الأفريقي.

لا يوجد تأثير لـ«فاجنر» في النيجر

وأضاف بيان البيت الأبيض، مساء اليوم، بحسب فضائية «العربية»، أنه لم يتم رصد أي تهديد مباشر على مواطنينا في النيجر، مؤكدا في الوقت نفسه عدم ملاحظة أي تأثير أو دور لحركة «فاجنر» الروسية التي تقاتل بأجر في دولة النيجر.

احتجاز رئيس البلاد

واستولى الأربعاء الماضي عدة أشخاص في النيجر على الحكم، بعد احتجاز الرئيس محمد بازوم، ووزير داخليته، وسط رفض من الاتحاد الأفريقي لهذا الأمر.