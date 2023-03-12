لحظة إصابة الفنان آدم الشرقاوي خلال تحضيراته لفيلم «خمس جولات»

شارك صناع فيلم «خمس جولات»، الجمهور، عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو من كواليس العمل لآدم الشرقاوي، خلال تدريباته الشاقة استعدادًا لشخصية «فارس».

فيم 5 جولات من بطولة الفنان ماجد المصري

وظهر في الفيديو مخرج العمل مازن أشرف، والكابتن محمود طاحون، الذي تولي تدريب نجوم العمل على رياضة MMA، والممثل وبطل mma المصري محمد علي، الذي يشارك في فيلم خمس جولات ويجسد دور إدجار، والذي أصاب آدم خلال تدريباتهم قبل التصوير.

فيلم 5 جولات يشهد ظهور الفنانة عايدة الأيوبي

وكان التريلر الرسمي لفيلم خمس جولات، حقق 2 مليون ونصف بعد عرضه بـ48 ساعة، وسط تفاعل كبير من جمهور الشباب وخصوصًا محبين رياضة MMA، وجمهور الراب، الذي تحمسوا لمشاهدته في عيد الفطر، خصوصًا أنه أول فيلم مصري وعربي يتحدث عن رياضة MMA.

وتدور أحداث فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل «الراب باتلز»، والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

فيلم «خمس جولات» بطولة آدم الشرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز ، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.