تحدٍ وغموض.. أبرز ملامح التريلر النهائي لفيلم «خمس جولات»

طرحت شركة «علامز فيلم برودكشن»، للمنتج يحيى علام، التريلر النهائي لفيلم خمس جولات FIVE ROUNDS، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية 16 أغسطس المقبل.

برومو فيلم خمس جولات

وظهر في بداية التريلر النجم ماجد المصري، وهو يعنف كل من نور النبوي، وآدم شرقاوي، وكشف أيضا عن صراع بين داليا شوقي وآدم شرقاوي، يتخلله غموض كبير في ظهور «أرسينك وعفاف رشاد».

وتفاعل الجمهور مع التريلر النهائي، حيث تشوق العديد منهم لمشاهدة الفيلم في السينمات فور طرحه يوم 16 أغسطس المقبل.

تفاصيل فيلم خمس جولات

ويعتبر فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة الـMMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل «الراب باتلز» والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

فيلم خمس جولات FIVE ROUNDS للنجم ماجد المصري وبطولة أدم شرقاوي، نور النبوي، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبدالعزيز، توزيع خارجي شركة أورينت، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز ، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة «علامز» للمنتج يحيى علام.