جامعة سوهاج تهنئ الدكتور عبد العاطي الفائز بأفضل عالم رياضيات بالعالم

قدم الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، التهنئة للدكتور محمود عبدالعاطي أبوحسوب أستاذ المعلوماتية الكمية بجامعة سوهاج، لحصوله على جائزة أفضل عالم رياضيات في العالم لعام 2023م من الصين.

الدكتور عبد العاطي موسوعة رياضية بسوهاج

وقال النعماني فى بيان للجامعة إن الدكتور محمود عبد العاطي أحد علماء الجامعة المتميزين وهو واجهة مشرفة للجامعة، قد حصل على العديد من الجوائز العلمية منها جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والتقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة، وجائزة أمين لطفي ،وشوقي سالم، وجائزة شومان، والأردن، وجائزه فايزة الخرفي بالكويت، وجائزة الشيخ محمد بن راشد بالإمارات، وجائزة أكاديمية العالم الثالث المدعمة من دولة إيطاليا.

الدكتور عبد العاطى صاحب المؤثر الرياضي يانغ عبد العاطي كارلو

وأضاف «النعماني»، أن الدكتور عبد العاطي الفائز بمقعد نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضيات لمدة أربع سنوات تنتهي في 2026، هو صاحب المؤثر الرياضي الشهير بالعالم يانغ عبد العاطي كارلو لينسب له.

وأوضح أن الجائزة التى حصل عليها «عبد العاطي» من الصين تحمل اسم العالم الصيني شاو الذي قدم نظريات كبرى في التحليل الرياضي أوجدت حلول لعدد من المشكلات الرياضية المعقدة.