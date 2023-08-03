أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة مطروح، أعلنتها مديرية التربية والتعليم بمطروح لجميع طلبة وطالبات الثانوية العامة، لإتاحة الفرصة للراغبين في التقدم بطلبات لمراجعة أوراق الإجابة في مادة أو أكثر طبقاً للإجراءات المتبعة حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم، خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 منذ أيام.

تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة مطروح

وحول أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة مطروح قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت أماكن تسديد الرسوم المقررة للتظلمات من نتيجة الثانوية العامة من عبر منافذ البريد المصري وفوري، على أن يتم السداد على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية.

مواعيد تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة مطروح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح في تصريح خاص لـ «الوطن»، أنه بعد تحديد أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة مطروح، جرى تحديد مواعيد التظلمات من نتيجة الثانوية العامة التي بدأت، اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، وتستمر على مدار أسبوعين.

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة مطروح

وأشار وكيل تعليم مطروح إلى أن أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة مطروح، يكون في مقر كنترول الثانوية العامة بالإسكندرية الذي يضم مطروح والإسكندرية، وبذلك بعد سداد الرسوم المقررة إلكترونيا.