تظلمات الثانوية العامة 2023.. اعرف المكان المخصص حسب محافظتك

أتاحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة التظلم على نتيجة الامتحان، بداية من اليوم، لمن يرغب في ذلك حال التأكد من عدم حصوله على درجاته التي يستحقها، لذا يهتم عدد كبير من الطلاب بمعرفة نظام تظلمات الثانوية العامة 2023.

تظلمات الثانوية العامة 2023

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجهور القراء وخاصة طلاب بالثانوية العامة تستعرض «الوطن» نظام تظلمات الثانوية العامة 2023، على النحو التالي:

إجراءات تظلمات الثانوية العامة 2023

بدأ تظلمات نتيجة الثانوية العامة، اليوم، ويجري تقديم طلب التظلم إلكترونيا عبر موقع الوزارة، وسداد رسوم 200 جنيه لكل مادة، من خلال منافذ فوري والبريد المصري.

وبعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023، يحصل الطالب على صورة ضوئية من ورق الإجابة الخاص به، والإجابات النموذجية المعدة من قبل الوزارة، ويدون الطالب ملاحظاته بخط يده في النموذج المعد لذلك، وتجري مراجعتها بمقر لجنة النظام والمراقبة من الساعة التاسعة صباحًا.

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم، أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة في المحافظات، على النحو التالي:

تظلمات القاهرة الكبرى وأول الصعيد

تقدم التظلمات في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، للطلاب في 6 محافظات وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، بني سويف، الفيوم».

تظلمات الإسكندرية

لطلاب الإسكندرية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ، البحير، تقدم التظلمات للجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية (أ)، بمدرسة المشير أحمد إسماعيل بشارع منشأ بجوار استاد الإسكندرية.

تظلمات الدقهلية والشرقية ودمياط

طلاب 3 محافظات هي الدقهلية، الشرقية، دمياط، يقدمون التظلم في مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشارع أحمد ماهر «الثانوية سابقا» بمدينة المنصورة، بلجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب).

تظلمات سيناء ومدن القناة

يمكن التظلم في لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية، بالمجمع التعليمي، لطلاب بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء.

تظلمات أسيوط وسوهاج والمنيا والوادي

يجري التظلم في لجنة النظام والمراقبة قطاع أسيوط، وتضم 4 محافظات هي: المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، ومقرها مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر

تقدم التظلمات في لجنة النظام والمراقبة قطاع قنا، بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بحي المصالح بجوار مستشفى الهلال بقنا، وتشمل طلاب قنا، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر.