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«كنت فين يا وعد».. وائل الفشني يشعل حفله في العلمين الجديدة

كتب:

محمود الرفاعى
08:49 م | الخميس 03 أغسطس 2023
وائل الفشني

وائل الفشني

بدأ الفنان وائل الفشني حفله الغنائي المقام حاليا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في أسبوعه الثالث على مسرح الشارع، بأغنية «كنت فين يا وعد».

حفل وائل الفشني بمهرجان العلمين

ومن المقرر أن يقدم وائل الفشني خلال الحفل أكثر من 10 من أشهر أغنياته المميزة، التي طرحها خلال مشواره الفني.

وكانت أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض حفل المطرب وائل الفشني، في الثامنة مساء اليوم، على قناة «الحياة».

إذاعة حفلات مهرجان العلمين على قنوات المتحدة

ويأتي حفل الفشني قبل الحفل المرتقب للنجمين مدحت صالح وريهام عبد الحكيم والذي يقام على مسرح أرينا العلمين ويذاع على قناتي «الحياة» و«سي بي سي» في العاشرة من مساء اليوم على الهواء مباشرة.

كما سيذاع في العاشرة من مساء غد الجمعة حفل المطرب أحمد سعد على قناة «أون».

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عرض حفل وائل الفشني في مهرجان العلمين مباشرة على قناة الحياة اليوم

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