محمد كروم لـ«الشاهد»: عاصم عبد الماجد كان نصابا بلا أي مقومات

قال محمد كروم باحث في الحركات الإسلامية، إنّ عاصم عبد الماجد كان قوي البنيان وعالي الصوت، لكنه شخص عادي جدا وسطحي، وبالتالي، فإنه لا يستحق أن يكون القائد أو الزعيم الذي يثير الضجة الإعلامية، فقد كان لا يملك أي مقومات.

بطولات عاصم عبد الماجد زائفة

وأضاف كروم، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة إكسترا نيوز: «شهرته في السجون أنه كان يكتب قصص أطفال، وكان يدعى أنه قتل عساكر أسيوط، لكن من قتل العساكر هو إرهابي يدعى علي الشريف من قيادات الجماعة الإسلامية، إما عاصم فقد ادعى بطولات زائفة».

حركة تجرد

وتابع باحث في الحركات الإسلامية، أنّ عاصم عبدالماجد نصاب: «نصب على ناس وأخد فلوس منهم، عندما ظهرت حركة تمرد ضد حكم الإخوان، قام بإطلاق حركة تجرد، وهنا غازلت الجماعة الإسلامية الإخوان وأكدت لها أن لديها جناحاً عسكرياً يستطيع ردع الجيش والشرطة في حالة خروجهم عن الإخوان، وأنها يمكنها تجهيز الإخوان، ولكن الإخوان بلعت هذا الطُعم».

وأوضح، أن الإخوان دفعوا مبلغا ماليا ضخما لعاصم عبد الماجد، حيث حصل من خيرت الشاطر على 20 مليون جنيه اشترى بهم 500 تيشيرت أصفر وكتب عليهم تجرد بالإضافة إلى بعض الشباب من أسيوط حيث جعلهم يقودون دراجات نارية ويرتدون تيشيرتات صفراء وقاموا بعمل مسيرة ورفعوا السلاح.