«شهادات على عنف الجماعة الإرهابية».. محمد الباز يقدم الموسم الثاني من برنامج الشاهد

بعد النجاح الذي حققه الإعلامي الدكتور محمد الباز، في الموسم الأول من برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز»، الذي وثق من خلاله شهادات من ثورة 30 يونيو، حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على استمرار برنامج الشاهد، لما يتمتع به من شهادات مهمة في تاريخ مصر، حيث قررت انطلاق الموسم الثاني، تحت عنوان «شهادات على نصف قرن من عنف الجماعات الإرهابية في مصر».

اليوم.. أولى حلقات برنامج الشاهد في الموسم الثاني

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، الموسم الثاني من برنامج الشاهد، اعتباراً من اليوم وعلى مدار 30 يوما، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

ويكشف «الباز» في الموسم الثاني ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد، ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا؟

الطاهري: الموسم الثاني لـ الشاهد دليل على النجاح الكبير الذي حققه

وقال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الاخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الموسم الثاني لبرنامج الشاهد، دليل على النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، واستمرار لمحاربة فكر الجماعات الإرهابية في مصر، وتوعية الأجيال الحالية من الخطر الدي يمثله هؤلاء على الوطن.

وكشف «الطاهري»، عن أن الموسم الثاني من برنامج الشاهد، يحتوي على مفاجآت عديدة تروى لأول مرة، وستكون بمثابة طعنة جديدة في قلب الجماعة الإرهابية، مشيدا ببراعة الدكتور محمد الباز في إدارة الحوار مع الضيوف في الموسم الأول، وتوثيق الشهادات مجردة لوضع الحقائق أمام مشاهدي «إكسترا نيوز».

وأوضح «الطاهري»، أن الموسم الثالث لبرنامج الشاهد، سيبدأ عرضه منتصف سبتمبر المقبل، تحت عنوان «شهادات من حرب أكتوبر»، بمناسبة ذكرى 50 عاما على نصر أكتوبر 1973.

ويعد برنامج «الشاهد»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال ومحمد عاشور.

وخلال حلقات الجزء الأول من برنامج «الشاهد»، وثق الباز شهادات عدد من الفنانين والمثقفين والمسؤولين في الدولة، الذين كانوا شهودًا على جرائم الإخوان، حتى قيام ثورة 30 يونيو، وبعدها، وختمت الحلقات بحواره مع المستشار خالد محجوب، القاضي فى قضية اقتحام سجن وادي النطرون الذي كشف عن الكثير من المفاجآت في تفاصيل القضية، وعلاقة المتهمين ببيع أراضي سيناء بعقود مزورة.