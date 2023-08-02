محافظ قنا: تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من مشروعات مبادرة حياة كريمة

وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بضرورة التعاون المستمر والتنسيق فيما بينهم، وتكثيف الجهود وعمل معاينات فورية على الطبيعة لتلافي كل الملاحظات التي تعوق التسليم وبدء التشغيل التجريبي لمشروعات «حياة كريمة»، مع إعداد تقرير دوري يشمل المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تسليمها، وكذلك المشروعات التي ما زالت يجرى العمل بها، تمهيدا للبدء في تقديم الخدمات للمواطنين.

متابعة مشروعات حياة كريمة

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة، وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمشروعات المتأخرة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بحضور المسؤولين في محافظة قنا.

كما استعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع نسب الإنجاز بكل قطاع خدمي على حدة ومنها قطاعات الكهرباء، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والصحة، والمجمعات الخدمية والزراعية، والغاز، والاتصالات، والطرق، وتبطين الترع، والوحدات الاجتماعية، فضلا عن بحث أهم التحديات، واقتراح حلول تنفيذية لها، إضافه إلى متابعة الموقف النهائي لاستلام عدد من المشروعات المنتهية بعدد من القطاعات الخدمية، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيل المنشآت التي يتم استلامها، من أجل الاستفادة منها في تقديم خدمة المواطنين بالقرى المستهدفة.

و شدد «الداودي» على المتابعة اليومية والمستمرة، للوقوف على سرعة الانتهاء من كل الأعمال، والالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات.