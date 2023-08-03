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وائل الفشني يقدم أجمل أغنياته في حفل العلمين الجديدة.. (صور)

كتب:

محمود الرفاعى
تصوير:

محمود عبدالمغني
09:18 م | الخميس 03 أغسطس 2023
وائل الفشني

وائل الفشني

أحيا الفنان وائل الفشني، حفلا ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة المقام في مدينة العلمين الجديدة، على مسرح الشارع.

قدم وائل الفنشي خلال الحفل، أغنيات بتناديني تاني ليه، والأقصر بلدنا وسلم علي.

وكان الفنان وائل الفشني، قد قدم الشكر للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية على دورها في إقامة مهرجان العلمين الجديدة خلال شهري يوليو وأغسطس.

أوضح الفشني لـ«الوطن» أنه سعيد للغاية باختياره للغناء في أحد أهم المهرجانات الغنائية والفنية في الوطن العربي.

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