«يلا نقضِّي إجازة سعيدة».. أنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية لاستثمار فترة الصيف (ملف خاص)

أولت الدولة، ممثلة فى وزارة الثقافة، اهتماماً بالاستغلال الأمثل لطاقة الشباب والنشء فى فترة الإجازة، من خلال إطلاق سلسلة من البرامج والأنشطة الثقافية والترفيهية فى مختلف محافظات مصر، فضلاً عن فعاليات فى مناطق «الإسكان البديل» والقوافل الثقافية، وغيرها من الأنشطة المقدمة فى مبادرة «حياة كريمة» و«أهل مصر» لأبناء المحافظات الحدودية بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين لنشر الوعى واكتشاف المواهب فى جميع مجالات الثقافة والفنون، وقد حددت الوزارة الكثير من الأماكن المفتوحة والحدائق والشواطئ والمتنزهات لإقامة تلك الفعاليات خلال فصل الصيف.

وفى هذا الإطار نستعرض هُنا مجموعة من الأنشطة التى يقبل الطلبة على ممارستها خلال فترة الإجازة، إذ اتفق عدد كبير منهم على أن فترة الصيف فرصة ذهبية لتنمية الذات، سواء بتنمية مهاراتهم الشخصية أو تحسين مستواهم الثقافى والمعرفى، من خلال الالتحاق بدورات تدريبية فى مجالات البرمجة، والكمبيوتر والتنمية البشرية واللغات والرسم وغيرها، كما اعتبروا الإجازة فرصة جيدة لاكتساب خبرات جديدة، وتعلم كيفية التعامل مع الآخرين، كما يُفضل مجموعة من الشباب والفتيات فى المراحل العمرية المختلفة قضاء وقت مميز بالتجمع مع العائلة فى الإجازة والسفر إلى الشواطئ الساحلية، والخروج فى نزهات للحدائق والسينما والمولات، بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الرياضية المفضلة لديهم كالسباحة والجمباز والملاكمة، بينما جذبت المتاحف والأماكن الأثرية عدداً من الشباب للتجول بها والتعرف على تاريخ وحضارة مصر، واهتم آخرون باستغلال الإجازة فى العمل التطوعى لإطعام المحتاجين، والمساهمة فى تركيب وصلات المياه فى القرى الأكثر احتياجاً، وتوزيع الأدوية على المرضى، وكذلك انتظم عدد من الأطفال فى حضور حلقات حفظ ومراجعة القرآن الكريم، وقراءة قصص الأنبياء ومعجزاتهم.

«الوطن» ترصد هنا قصصاً لنماذج من الشباب والفتيات الذين قرروا قضاء الإجازة فى أنشطة مفيدة، كما نستعرض آراء خبراء التنمية البشرية فى أهمية تلك الأنشطة لتطوير المهارات والاعتماد على النفس والاعتزاز بالذات.