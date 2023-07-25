«حياة كريمة» تنير قرى الفيوم.. مجمعات خدمية وزراعية ومراكز شباب

تحرص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تطوير القرى المصرية الفقيرة والمحافظات الحدودية، من خلال إنشاء عدد من المشاريع الخدمية المختلفة لتطوير شكل الخدمات التي يتلقاها المواطن الأكثر احتياجا في القطاعات الخدمية المختلفة، بالتعاون مع الوزارات الحكومية المختلفة.

مركز شباب كحك بحري

ووصلت مشاريع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى محافظة الفيوم، حيث عملت على تطوير مركز شباب كحك بحري، بمساحة وصلت إلى 2600 متر، بتكلفة 5 ملايين جنيه، وشملت عمليات التطوير إحلال وتجديد المبنى الإداري المركزي، وتنجيل ملعب خماسي، وإنشاء صالة ألعاب وسور خارجي، ووصلت نسبة تنفيذ هذا المشروع إلى 100%.

مجمعات خدمية وزراعية

ونفذت «حياة كريمة» مشروع مجمع الخدمات الزراعية الذي بلغت مساحته 600 متر مربع بنسبة تنفيذ 100%، ووصلت تكلفته لـ5.4 مليون جنيه، ويتوفر بالمجمع: جمعية زراعية، وحدة طب بيطري، ومركز إرشاد زراعي، فصلا عن مجمع الخدمات الزراعية، الذي جاء على مساحة 700 متر مربع بتكلفة 9.2 مليون جنيه، وتم الانتهاء منه بنسبة تنفيذ 100% كذلك، ويضم المشروع مركز تكنولوجي، وحدة محلية، مكتب بريد، مكتب تموين، وحدة تضامن اجتماعي، وشهر عقاري.