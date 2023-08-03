أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 محافظة سوهاج وخطوات التقديم

يهتم طلاب بمعرفة أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 محافظة سوهاج، لتقديم طلب إعادة تصحيح مادة أو أكثر ظنا منهم أن لهم درجات أخرى، أو ليطمئن قلب الأبناء وأولياء الأمور بنتيجة الثانوية العامة المعلنة للطالب.

وتضم أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 محافظة سوهاج تقديم التظلمات لمختلف إدارات سوهاج التعليمية من طما شمالا حتى البلينا جنوبا.

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 محافظة سوهاج

تقدم «الوطن» أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 محافظة سوهاج وفقا لمديرية التربية والتعليم بسوهاج في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها حيث يتم تقديم التظلمات داخل مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة أسيوط حيث تتبع محافظة سوهاج قطاع أسيوط بتظلمات الثانوية العامة.

موعد تظلمات الثانوية العامة 2023 محافظة سوهاج

يتوجه الطالب إلى أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 محافظة سوهاج لمراجعة الورقة الامتحانية الخاصة به عقب إرسال رسالة بالموعد المحدد للمراجعة بموقع تظلمات الثانوية العامة، حيث يسجل عليه الطالب إلكترونيا لتقديم طلب التظلم.

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة

وحددت تربية وتعليم سوهاج خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة كالتالي،

- الدخول إلى رابط تظلمات الثانوية العامة من هـنـا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- تسجيل الدخول باستخدام البريد الموحد للطالب.

- يمكن للطالب الإطلاع على البريد الموحد الخاص به من موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

-دفع مبلغ مالي قدره 200 جنيه عن كل مادة ببطاقة الدفع الإلكتروني.

-تقديم الطلب إلكترونيا للتظلم بنتيجة الثانوية العامة.

-بعد قبول التظلم يتم التوجه لاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة التي قام بالتظلم بشأنها فى المكان المحدد للمحافظة.