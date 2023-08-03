المواعيد الجديدة لضخ مياه الشرب في مدينة الغردقة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم الخميس، المواعيد الجديدة لضخ المياه الشرب بعدة مناطق بمدينة الغردقة، حيث من المقرر أن يتم ضخ المياه ابتداءً من اليوم الخميس في عدد من المناطق بناءاً على جدول المياه بناءاً على الخطة الموضوعة من إدارة التشغيل والصيانة تحت إشراف محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر.

مواعيد ضخ مياه الشرب في الغردقة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر مواعيد ضخ المياه ستبدأ يوم الخميس في هذه المناطق :

اللؤلؤة والفيروز ومبارك 11 و12و 13و14، والجوهرة ومبارك ٦ مجاويش والممشى السياحي والانتر والوليد بن طلال والموظفين والجزيرة فلفلة.

مواعيد ضخ المياه يوم الجمعة

وأوضحت شركة مياه الشرب أنه سيتم ضخ المياه يوم الجمعة 4 أغسطس في هذه المناطق:

ضخ المياه يوم الأربعاء لأماكن أبو العباس وشيري والمدارس والزراعة، مبارك 5 و 8 بلوكات الأحياء وكلية التربية.

وسيتم ضخ المياه يوم السبت 5 أغسطس في هذه المناطق:.

حفر الباطن، والتقوى ومجاهد والسلخانة والسلام والصالة المغطاة والنجدة والشيخ شحات.

ضخ المياه يوم الأحد 6 أغسطس في هذه المناطق العرب وفلفل، الشيخ محمود شارع البازارات والسَنتر الليبي زرزارة وأبو عشرة والعلام ومبارك 2.

وسيتم ضخ المياه يوم الاثنين 7 أغسطس في هذه المناطق: الكوثر الممشى السياحي الموظفين الشبان المسلمين مسجد الرحمن الكنيسة المنشية القيادات الوفاء الشهر العقاري القديم الزلازل.