الأماكن الشاغرة ودرجات القبول في مدارس التعليم الثانوي والفني بالمنيا

قال المهندس حمدي مصطفى، وكيل وزارة التعليم بمحافظة المنيا، إن الأماكن الشاغرة في بمدارس التعليم الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2023-2024 توجد في جميع مدارس التعليم الثانوي العام بجميع مراكز المحافظة، حيث وافق محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، على تخفيض درجة القبول إلى 215 بدلا من 218 درجة.

الأماكن الشاغرة بمدارس التعليم الفني بالمنيا

وأضاف وكيل وزارة التعليم في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بالنسبة للأماكن الشاغرة بمدارس التعليم الفني، توجد في المناطق التالية:

- مركز العدوة: المدرسة الصناعية المشتركة، وتقبل الحاصلين على حد أدنى 165 درجة للبنين والبنات، والتجارية المشتركة وتقبل 150 درجة للبنين، 145 درجة للبنات، والجهاد الزراعية وتقبل البنين الحاصلين على 140 درجة.

- مركز مغاغة: المدرسة الصناعية، وتقبل الحاصلين على 165 درجة للبنين والبنات، ومدرسة برطباط الصناعية 150 درجة للبنات، وحميدة الجندي التجارية 150 درجة للبنين و141 للبنات، والتجارية للبنات 145 درجة للبنات.

الأماكن الشاغرة في مدارس بني مزار ومطاي

- مركز بني مزار: المدرسة الصناعية تقبل الحاصلين على 165 درجة للبنين والبنات، وأشروبة الصناعية 155 درجة للبنات، والتجارية 145 درجة للبنات، والزراعية 140 درجة للبنين.

- مركز مطاي: المدرسة الصناعية 160 درجة للبنات، والمدرسة التجارية المشتركة 150 درجة للبنين، 145 درجة للبنات.

- مركز سمالوط: الصناعية 160 درجة للبنين والبنات، طلعت حرب الصناعية 150 درجة للبنين، التجارية 145 درجة للبنات، الزراعة 140 درجة للبنين.

- مركز المنيا: الصناعة 170 للبنين، 175 للبنات، كفر المنصورة الصناعية 150 درجة للبنات، الصناعية الجديدة بشرق النيل 150 درجة للبنين، المعمارية الزخرفية شرق النيل 143 درجة للبنين، الفندقية المشتركة شرق النيل 180 درجة للبنين والبنات، الفندقية المحولة 190 درجة للبنات، المنيا الفنية المتقدمة التجارية المشتركة 150 درجة للبنين، 145 درجة للبنات، زهرة الفنية التجارية 145 درجة للبنات، الزراعة 140 درجة للبنين.

- مركز أبوقرقاص: الصناعية 155 درجة للبنين، 170 درجة للبنات، التجارية 145 درجة للبنات، الزراعة 140 درجة للبنين.

- مركز ملوي: الصناعية 161 درجة للبنين، ملوي الزخرفية 165 درجة للبنات، نبيل والي الصناعية 162 درجة للبنات، ناصر التجارية 150 درجة للبنين، ملوي التجارية 145 درجة للبنات، الوجيه للتعليم والتدريب المزدوج 150 درجة للبنات، أولاد الراوي للتعليم والتدريب المزدوج 150 درجة للبنات، فصول ملحقة تعليم مزدوج بمدرسة ملوي الزخرفية 142 درجة للبنات، الزراعة 140 درجة للبنين.

-مركز ديرمواس: المدرسة الصناعية 151 درجة للبنين، وديرمواس التجارية المشتركة 150 درجة للبنين، 145 درجة للبنات.