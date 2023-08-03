تجهيزات حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم في مهرجان العلمين الجديدة

تستعرض «الوطن» التجهيزات الأخيرة للحفل المنتظر للفنانة مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم على مسرح العلمين ضمن فعاليات الأسبوع الثالث من مهرجان العلمين الجديدة.

حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم

ينطلق الحفل الليلة بتقديم فقرة الفنانة ريهام عبدالحكيم ثم يعقبها الفنان مدحت صالح .

يعد اليوم هو الأول ضمن فعاليات الاسبوع الثالث لمهرجان العلمين الجديدة الذي سيتضمن عدة حفلات غنائية يحييها نخبة من نجوم الغناء أمثال حميد الشاعري ومحمد منير واليسا وتامر عاشور ووائل الفشني.

مهرجان العلمين الجديدة

يذكر أن مهرجان العلمين كان قد انطلق منتصف شهر يوليو الماضي ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.