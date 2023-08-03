«القاهرة الإخبارية»: مفاجأة لجيل 80 و90 في مهرجان العلمين غدا

قالت نهى درويش موفدة «القاهرة الإخبارية» لمدينة العلمين، إنَّه سيجري تنظيم حفل بمهرجان العلمين الجديدة، غداً، لكبار نجوم وفناني الوطن العربي محمد منير وحميد الشاعري، ومن المتوقع أن يلقى اهتماما كبيرا خاصةً من جيل الثمانينيات والتسعينيات لارتباط ذكرياتهم بالمطربين.

درويش: جميع تذاكر الحفلات بمهرجان العلمين الجديدة جرى بيعها

وأضافت «درويش» خلال تغطية خاصة للمهرجان ببرنامج «هنا العلمين» المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ جميع تذاكر الحفلات جرى بيعها وصارت كاملة العدد، وهناك توافد من المواطنين على مسرح «الأرينا» لحضور حفل اليوم، وغداً من الساعة 4 عصراً يبدأ توافد المواطنين لحضور حفل منير والشاعري.

فعاليات متنوعة بمهرجان العلمين وفاشون شو

وتابعت موفدة «القاهرة الإخبارية» للعلمين، بأنه سيجري تنظيم حفل يوم السبت المقبل، للمطربة اللبنانية إليسا، والمطرب تامر عاشور، فيما أعلنت «تذكرتي» انتهاء التذاكر، كاشفة عن إعلان فرقة «كايروكي» إقامة حفل كبير بمدينة العلمين الجديدة والغناء لأول مرة لألبوم «روم» ويعد أحدث ألبوماتهم الغنائية، ومفاجآت أخرى مثل الفاشون شو ويبدأ به مايكل ثينكو بجانب العديد من المصممين العالميين.