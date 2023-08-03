مصرع شاب صدمه قطار في مطروح

لقي شخص مصرعه إثر وقوع حادث، مساء اليوم، إثر اصطدام قطار بشخص على شريط السكة الحديد بجوار شركة الصرف الصحي بمدينة الحمام بمحافظة مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت مباحث قسم شرطة الحمام اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

ضحية حادث شريط سكة حديد الحمام

واستقبل مستشفى الحمام المركزي ضحية حادث قطار في مدينة الحمام شرق مدينة مرسى مطروح، ويدعى عادل محمد محمد حسين 31 سنة من العزبة الغربية بالحمام، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة، وإيداعها داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الحمام شرق مدينة مرسى مطروح إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.