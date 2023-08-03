خبراء «تنمية بشرية»: الإجازة فرصة لاكتساب الخبرات والتخطيط للمستقبل

أوضح خبراء التنمية البشرية والإرشاد التربوى، أهمية استغلال الوقت فى الإجازة بشكل متوازن يحقق الترفيه والاستفادة من الوقت معاً، مع توضيح بعض الأفكار والاقتراحات لقضاء إجازة مفيدة وسعيدة، وأكدت الدكتورة منى القصاص، خبيرة التنمية البشرية، أهمية أن يعى الطلبة قيمة الوقت بصفة عامة، سواء فى الدراسة أو الإجازة، إذ يحقق الاستغلال الأمثل للوقت والتخطيط الجيد التقدم والنجاح فى المستقبل القريب والبعيد، ما يجعل الإنسان يشعر بالإنجاز والفخر، وعندما يحين وقت الإجازة، لا بد أن يسأل الشباب والفتيات أنفسهم، خاصة طلبة الثانوية العامة وطلبة الجامعات، ما المهارات والخبرات اللازم اكتسابها، لتأهيل أنفسهم للجامعة وسوق العمل، ومن ثم يقسمون أوقاتهم ما بين الترفيه والرياضة والدورات التعليمية والحياتية اللازمة لتطويرهم: «الطالب لازم يستفيد بالوقت فى الإجازة ويعتبرها فرصة لتنمية نفسه ووصوله لطموحه».

«القصاص»: الأهل لهم دور فى توجيه الطلبة لاستثمار الوقت بشكل جيد

وضربت «القصاص» مثالاً على كيفية استفادة الطالب من الإجازة، قائلة لـ«الوطن» إذا كان طالب فى مرحلة الثانوية العامة ويرغب فى الالتحاق بكلية التجارة، فلابد أن يفرغ وقتاً من إجازته للقراءة والبحث حول أقسام كليات التجارة، وطبيعة كل قسم، ومستقبل الطلبة بعد التخرج، والوظائف الملائمة لهم، وبجانب هذا لا ينسى وقت الاستمتاع والترفيه، سواء فى رياضة أو موهبة يهوى ممارستها، أو بقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأصدقاء، وغيرها من أساليب الترفيه: «مهم جداً ندّى كل حاجة وقتها وقت اللعب والترفيه نفرح ونستمتع ووقت الجد نركز ونجتهد».

وأشارت خبيرة التنمية البشرية إلى دور الأهل فى مساعدة الطلبة وتوجيههم لكيفية استغلال وقت الإجازة بشكل جيد، مع اتباع سياسة الاحتواء مع الأبناء والبُعد عن التوبيخ والعنف عند النصيحة: «الأهل لهم دور مهم فى تحقيق التوازن بين وقت العمل والراحة وبالتالى تحقيق الاستقرار النفسى».

«عبدالرحمن»: من الضرورى ابتعاد الطفل عن مواقع التواصل الاجتماعى قدر المستطاع

بدورها، قالت ريهام عبدالرحمن، باحثة فى الإرشاد النفسى والتربوى جامعة القاهرة، إن للأسرة دوراً مهماً فى تدريب الأبناء على مهارة إدارة الوقت، خاصة خلال الإجازة الصيفية، مضيفة لـ«الوطن» بعض الأفكار لقضاء إجازة صيفية سعيدة ومفيدة، منها السفر الذى يعتبر وسيلة للترفيه عن النفس، ومن الممكن استغلاله للذهاب إلى الأماكن السياحية التى يرغب الطفل بزيارتها، وخاصة الأماكن التى تربط الطفل بحضارة بلده وتاريخه فيشعر بالانتماء والفخر، كما يمكن للأسرة إقامة المسابقات الثقافية لأبنائها، التى تعد وسيلة لتعبيرهم عن أنفسهم، مثل إعطاء الطفل نصاً أو بيت شعر أو بعض الآيات القرآنية ثم تقوم الأم أو الأب بعمل مسابقة بين الأبناء ما يعزز لديهم الطلاقة اللغوية، وتعتبر الإجازة الصيفية فرصة ليكتسب الطفل مهارة القراءة وذلك بتخصيص نصف ساعة يومية تقرأ الأم فيها قصصاً وحكايات يختارها الطفل مسبقاً ليكتسب من خلالها قيماً سامية كالصدق والتسامح، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الإجازة فرصة للاسترخاء والراحة النفسية والذهنية.

وتابعت قائلة: «من الضرورى ابتعاد الطفل عن مواقع التواصل الاجتماعى قدر المستطاع، التى أثبتت الدراسات النفسية أنها السبب الرئيسى بنسبة 55% فى مشكلات نقص الانتباه والتركيز وضعف التحصيل الدراسى والعزلة التى تصل لحد الاكتئاب»، وبالتالى يجب استبدالها بالأنشطة الحركية والذهنية، وأن تكون هناك هواية للطفل كالرسم أو الموسيقى وغيرها من الهوايات التى تعزز ثقته بنفسه وتجعله يفرّغ أى طاقة سلبية بداخله.