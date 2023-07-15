«الثقافة» تنظم برامج تدريبية وترفيهية للأطفال في الإجازة الصيفية

يُنظم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، برنامجًا متميزًا للأنشطة الثقافية والفنية والإبداعية خلال الإجازة الصيفية، بمقر المركز بالهرم، وكذلك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

تنمية مهارات الأطفال

ويتضمن البرنامج عددًا من الصالونات الثقافية وورش تنمية المهارات على «الرسم، التمثيل، المسرح الأسود، خيال الظل»، إلى جانب العروض الفنية والمسرحية الخاصة بالطفل، بالإضافة إلى برنامج خاص بذوي الهمم، يشمل «ورش تنمية المهارات، تدريبات على العروض، تدريبات كشفية وتربية رياضية».

كما يُنظم المركز نشاطا متميزا لرواد متحف طه حسين، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، يتضمن أنشطة رياضية وورشا فنية متنوعة وعروضًا لمسرح العرائس وحفلات لتوقيع الكتب، وعددًا من الدورات التعليمية، منها الرسم بالأشكال الهندسية للفئة العمرية من 6 إلى 9 سنوات، والرسم بألوان المياه للفئة العمرية من 10 إلى 15 عامًا.

برنامج الحرفي الصغير

ويتضمن البرنامج أيضا الحرفي الصغير من سن 12 إلى 17 عامًا، ومبادئ وأسس التصميم من سن 12 إلى 17 سنة، والأشغال اليدوية من سن 10 إلى 18 عامًا، وفن الكتابة من سن 13 إلى 17 عامًا، وأنا رسام من سن 9 إلى 12 عامًا، واصنع مسرحك بنفسك من سن 8 إلى 12 عامًا، ونحت من سن 10 إلى 15 عامًا، واحم جسدك من سن 5 إلى 8 سنوات.