«الفنون التشكيلية» ينظم صالون المبدع العربي الصغير في الإجازة الصيفية

يُنظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عددًا من الفعاليات الإبداعية بالمواقع والمتاحف الفنية التابعة له بالقاهرة والمحافظات، خلال شهور الصيف، إذ تُعقد عدد من الورش الأدبية والتشكيلية، منها ورشة بعنوان «قراءة واطلاع»، وورش تثقيفية في مجال الثقافة والأدب والتاريخ والفن، للفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة، وورش متنوعة لـ«الديكوباج، عمل لوحات بالموزاييك، رسم على الزجاج، تطريز، طباعة، حُلى، خزف، المشغولات اليدوية».

يأتي ذلك إضافة إلى تنظيم معرض نتاج الورش الصيفية خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر المُقبل، إلى جانب تنظيم عدد من الندوات التثقيفية التي تُناقش مجموعة من القضايا المجتمعية.

الدورة التجريبية السادسة للفنون البصرية

كما يُنظم القطاع الدورة التجريبية السادسة للفنون البصرية، والتي تشمل "صالون المبدع العربي الصغير 2023-2024، صناعة إبداعية 4 Green Art Project للفئة العمرية من 5 إلى 18 سنة، في مجالات: الفنون الخضراء المستدامة وورش ذوى الهمم، كتابة إبداعية، تصميم مواقع، صنعتك سندك، الورش العملي ورشة الخزف، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.