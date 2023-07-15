تفاصيل برنامج الأوبرا في الإجازة الصيفية: مهرجان القلعة 31 أغسطس

أعلنت وزارة الثقافة تفاصيل برنامج دار الأوبرا في الإجازة الصيفية، إذ تنطلق فعاليات المهرجان الصيفي، الذي تُنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، بحفل لفريق «استوديو العاصمة»، الذى يضم نُخبة من طلاب وخريجي كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، المتخصصين بالمسرح الغنائي ويحمل عنوان «مونولوج.. من فات قديمه تاه».

ويتضمن المهرجان الصيفي، حفل لمجموعة من الأعمال التراثية النوبية، إلى جانب نُخبة من المؤلفات الشهيرة والنادرة للراحل أحمد منيب، ومن المقرر إقامته بالثامنة والنصف مساء الأحد 16 يوليو على المسرح المكشوف، كما يتضمن المهرجان تقديم عازفة الهارب العالمية منال محيى الدين وفرقتها «أنامل شرقية»، حفلًا في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 18 يوليو على المسرح المكشوف.

الاحتفال بذكرى وردة

وبمناسبة ذكرى ميلاد المطربة وردة الجزائرية، تُنظم دار الأوبرا المصرية، حفلًا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، في الثامنة والنصف مساء الجمعة 14 يوليو على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.

ورش فنية للأطفال

كما تُنظم دار الأوبرا المصرية، عددًا من الورش الفنية التي تُقام تحت إشراف الإدارة العامة للمعارض والمتاحف، بقاعة صلاح طاهر، لتعليم الفنون التشكيلية للأطفال والشباب من عمر 7 سنوات حتى 17 سنة، وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس، بمشاركة مجموعة من أساتذة الكليات الفنية والفنانين المحترفين من صالون مصر للتصوير الضوئي في مجالات «الرسم، الخزف، التصوير الفوتوغرافي، الخط العربي، أعمال من السلك والمشغولات الجلدية»، وتُختتم بتنظيم معرض لنتاج الورش من الأعمال الفنية، يُمنح فيه المشاركون شهادة باجتياز الدورة التدريبية.

كما تنظم دار الأوبرا حفل مركز تنمية المواهب للاحتفال بثورة 23 يوليو على المسرح الكبير، إضافة إلى عدد من الحفلات الفنية على المسرح المكشوف، لفرق «أنامل شرقية، منال محي، نوران أبو طالب، ياسين التهامي، مي كمال وأحمد الحجار، فرقة الحضرة، نور ناجح، هشام خرما».

وبمناسبة العام الهجري الجديد، تُنظم دار الأوبرا المصرية، احتفالية فنية تُحييها الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، ويحل عليها المنشد وائل الفشني كضيف شرف، ويُشارك خلالها عدد من نجوم الغناء والإنشاد بالأوبرا، منهم: أحمد حسن، نهى حافظ، أحمد العمري، أميرة أحمد، مصطفى النجدي، آيات فاروق، محمود هلال وذلك في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 18 يوليو على المسرح الكبير.

كما ينطلق مهرجان الموسيقى العربية، على المسرح الروماني بكوم الدكة بالإسكندرية، ومهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 أغسطس المقبل.