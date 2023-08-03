استقرار أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الخميس

جاء آخر تحديث لقائمة أسعار الذهب، في منتصف تعاملات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، مشابها للتحديث الذي تم منذ قليل على أسعار التعاملات الصباحية، لتسقر أسعار الذهب دون تأثر في سعر الجرام أو الجنيه.

أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الخميس

وجاءت أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الخميس، مستقرة عند نفس أسعار التعاملات الصباحية، كما يلي.

أسعار الذهب الآن في مصر

وتأتي أسعار الذهب الآن في مصر 3 أغسطس 2023، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

يسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا، في مصر الآن 2155 جنيها للشراء، و2145 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر الآن 1847 جنيها للشراء، و1839 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

يسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، في مصر الآن 2463 جنيها للشراء، و2451 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

يسجل سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 17240 جنيها للشراء، مقابل 17160 جنيها للبيع.