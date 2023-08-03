استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. «اعرف عيار 21 بكام»

شهدت أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية اليوم الخميس 3-8-2023، استقراراً، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2156 جنيها بدون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2464 جنيها خلال منتصف التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 22، اليوم، في مصر، بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2259 جنيهاً للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، وسجل نحو 2156 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، وسجل 1848 جنيها، وعيار 14 سجل 1437 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 3-8-2023 استقراراً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 17248 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 76630 جنيها.