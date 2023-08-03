«طب بنها»: استقبال 313 حالة تسمم خلال يوليو الماضي

قالت الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب البشري بجامعة بنها لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ السموم بالكلية المواطنين، إنه يجب على الآباء توخي الحذر والانتباه لأطفالهم والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضوا لحالات التسمم، مطالبة الأهالي بضرورة مراقبة أبنائهم خاصة في سن المراهقة وإيجاد بديل لتداول أقراص حبة الغلة القاتلة التي تؤدي إلى الوفاة.

تقرير مركز سموم بنها الشهري

جاء ذلك تزامنا مع إصدار مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب في جامعة بنها، بإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد طب بنها ورئاسة الدكتورة شيرين الخولي رئيس قسم الطب الشرعي والسموم، اليوم الخميس التقرير الشهري للحالات التي استقبلها المركز خلال شهر يوليو الماضي التي تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز ومبيدات حشرية، وتناول مخدرات، ومشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائي، ولدغات حشرات وتناول حبة الغلة

استقبال 313 حالة تسمم بسموم بنها

أوضحت وكيل طب بنها أن التقرير الشهري كشف أنه بلغ إجمالي عدد الحالات التي جرى استقبلها الشهر الماضي 313 حالة تسمم، جرى تقديم الخدمة العاجلة لها بيانها كالتالي، استقبال 152 حالة تسمم دوائي و42 حالة تسمم كيميائي، و6 حالات تسمم بالمواد البترولية، و11 حالة تسمم بالغازات السامة، و70 حالة بالمبيدات الحشرية، و19 حالة بالمخدرات و5 حالات تسمم غذائي، و8 حالات تناول ومضاعفات التعامل مع أقراص الغلة.

أوضحت وكيل طب بنها لـ«الوطن»، أن قسم السموم بمستشفى بنها الجامعي وطب بنها هو الوحيد على مستوى القليوبية الذي يقدم خدماته للقليوبية والمحافظات المجاورة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها.