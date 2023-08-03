ناقد فني: بصمة قوية لمهرجان العلمين الجديدة تعكس نجاحه في دورته الأولى

قال مصطفى الكيلاني، الناقد الفني، إنه بنهاية الأسبوع الثالث لمهرجان العلمين نرى يوميا حدثا فنيا مختلفا عن سابقه وفنانين من مختلف المجالات، مؤكداً أنه عبر قراءة المشهد يتأكد لنا مع كم الفنانين بالمهرجان الدليل على نجاح وبصمة المهرجان الجيدة لدى الناس من دورته الأولى.

الكيلاني: الفنانون سعداء ومستعدون للمشاركة بمهرجان العلمين الجديدة

وأضاف «الكيلاني» خلال مداخلة هاتفية لـ تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الفنانين سعداء ومستعدون للمشاركة بـ المهرجان لأن حفلات العلمين تتمتع بتواجد جماهيري ضخم ومتنوع بجانب مكان جيد لإقامة الحفلات.

أهمية إقامة حفلات فنية بالعلمين الجديدة للفنانين

وتابع الناقد الفني، «هناك مساحة جيدة لإقامة الحفلات الفنية بمهرجان العلمين الجديدة أمام جمهور كبير ومتنوع ما سيفرق لدى النجم أو الفنان ويخلق حافزا لإقامة حفل غنائي آلاف مؤلفة متواجدة بالعلمين ولو جمهور لم يدخل الحفل بسبب نفاد التذاكر ويستمع للحفل من خارج المسرح، «الفنانين حاسين بده.. بأهمية المهرجان».