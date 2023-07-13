انطلاق مهرجان العلمين الجديدة 2023 بـ«تيك بول وكرة شاطئية»

قال مصطفى سعد، مراسل DMC، إن مهرجان العلمين الجديدة 2023 انطلقت فعاليته تحت شعار «العالم علمين»، وأقيم اليوم أنشطة في ملعب كرة القدم الشاطئية الذي يشارك فيه قرابة 40 نجمًا عالمياً على الصعيد المحلي والأجنبي، ثم بعد ذلك لعبة «التيك بول».

سباقات للسيارات وعروض للطائرات

وأضاف «سعد»، خلال لقاء ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه تقام هذا اليوم بعض الفعاليات الرياضية ضمن مهرجان العلمين الجديدة، منها سباق السيارات وعروض الطائرات «إف سي» والجري والبطولة العربية للجودو والبطولة الدولية للبدل.

وأشار إلى أنه من الناحية الفنية يحيى بعض الفنانين المصريين والعرب حفلات على مدار 44 يومًا مثل الموسيقار الكبير عمر خيرت وتامر حسني وإليسا ونانسي عجرم وأنغام وغيرهم من الفنانين الذين يحيون حفلات على مدار المهرجان.

معارض لمصممين عالميين

ولفت أنه من المنتظر إقامة عدد من المعارض ستضم الكثير من مصممي الأزياء العالميين المتواجدين في المعرض، وسيعرضون الأزياء الموجودة للمشاهدين كلهم.