«إكسترا نيوز»: 22 يوما من الفعاليات والمفاجآت في مهرجان العلمين الجديدة

قالت يارا مجدي موفدة «إكسترا نيوز»، إنَّ أبلغ ما يمكن التعبير عنه لمهرجان العلمين الجديدة بفعالياته المميزة وتألقه هو كلمات من أغنية «فيها حاجه حلوة وكل مادى تزيد زيادة»، مؤكدة: «كل حاجة حلوة موجودة بالمهرجان الذي يزداد إبهاراً للجمهور المتوافد بصورة أكبر».

الاستمتاع بجمال الممشى السياحي

وأضافت خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الجميع يستمتعون بجمال الممشى السياحي والحفلات والعروض الفنية.

مرور 22 يوما من مهرجان العلمين

وتابعت: «اليوم 3 أغسطس.. مر 22 يوما على انطلاق مهرجان العلمين في يوم 13 يوليو 2023 وكل يوم الفعاليات تزداد بنجوم تألقوا بحفلاتهم الفنية التي بدأت بحفل الفنان تامر حسني في يوم 21 يوليو واليوم الجمهور موعده مع السهرة الفنية الطربية التراثية بامتياز، والجميل هو الإضافة التي يحرص عليها المهرجان في فعالياته عبر استهداف كل الشرائح والأذواق للجمهور».