محمد عادل: مصر رائدة في صناعة الفن والدليل مهرجان العلمين

قال الفنان محمد عادل، إن مصر هي المكان الحقيقي والزاوية الطبيعية للفن العربي بشكل عام، مشيرًا إلى أن كثرة المهرجانات التي تنظمها شيء مهم جدًا، وتؤكد أن لها الريادة في الفن والوعي والثقافة والموهبة.

أحلام حقيقية

وأضاف «عادل»، في حواره مع الإعلامية هدى كمال، مقدمة برنامج «عاصمة الفنون»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «كان يأتي إلى مصر كل نجوم العالم حتى يظهروا بشكل حقيقي، وتنظيم مهرجانات كثيرة يعني أن هناك فن وحياة حقيقية وأحلام حقيقية تتحقق على أرض الواقع».

وتابع الفنان، أن مهرجان العلمين الذي تستضيف مدينة العلمين الجديدة فعالياته مشرف، معربًا عن تمنيه بأن تشهد كل محافظة في مصر مهرجانًا فنيًا.

مهرجان العلمين

وأوضح: «أتمنى أن يظل مهرجان العلمين قويا ومؤثرا وهو ما نتوقعه جميعا»، مواصلا، أن مصر دولة سياحية منذ قديم الأزل، كما أنها منارة فنية، ففي مسرح القطاع الخاص منذ عروض شارع محمد علي وعروض عادل إمام وفؤاد المهندس ومحمد صبحي كان يحضر هذه المسرحيات مشاهدين جاءوا إلى مصر على متن طائرات ثم يعودوا إلى بلادهم مرة أخرى.