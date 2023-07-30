رامي عياش: مدينة العلمين الجديدة تحفة معمارية

قال الفنان رامى عياش، إن مدينة العلمين الجديدة تعد تحفة معمارية مختلفة عن باقي المدن الأخرى، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تكون تلك المنطقة هيإحدى المناطق الريادية على مستوى العالم العربى.

عياش: والدتي الداعم الأول لي في مجال الفن

وأضاف «عياش» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة»، والمذاع على القناة المصرية الأولي، أنه وُفق فى مشواره الفنى منذ ظهوره بعدما كانت والدته هي الداعم الأول له في المزيكا: «لو مفيش اهتمام من الأهل بموهبة ابنهم لن يحقق شيئا».

وأكد أنه أسس منذ 16 عاما جمعية «عياش للطفولة»، حيث كانت تلك الجمعية تهدف إلى تعليم الأطفال بشكل مجاني تماما.