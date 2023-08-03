إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية بمرسى مطروح

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية على مزلقان حديد المغاربة في شارع المحطة بمدينة مرسي مطروح، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية، ونقلهما إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

مصابو حادث مزلقان المغاربة في مرسي مطروح

واستقبل، مساء اليوم الخميس، مستشفى مطروح العام مصابي حادث مزلقان المغاربة في مدينة مرسى مطروح، وهم على السيد خضير 35 ومقيم في عزبة المغاربة بمطروح، مصابا بكسر مضاعف في القدم اليسرى، وهاني محمد الأنصاري 42 سنة من عزبة المغاربة، ويعاني من كدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وجاري استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهما من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى تحت إشراف الدكتور صبري عصفور مدير مستشفى مطروح العام.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح لموقع الحادث، وجاري المعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.