إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بمطروح

أصيب أربعة أشخاص بإصابات مختلفة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة في عجيبة غرب مدينة مرسي مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابي حادث طريق عجيبة

واستقبلت مستشفى مطروح العام، اليوم، مصابين حادث سيارة طريق عجيبة، وننشر الأسماء والحالات وهم منال عبد المعطي 33 سنة من القاهرة يعاني من اشتباه بي سي، وكدمات بالجسم، وجنة محمد عيد 17 سنة من القاهرة تعاني من اشتباه بي سي، وكدمات بالجسم، ومنة عادل إمام 15 سنة من القاهرة، تعاني من اشتباه بي سي وكدمات بالجسم، وشقيقها إمام عادل إمام 11 سنة من القاهرة يعاني من كدمة بالركبة.

المباحث تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح وشرطة النجدة إلي موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.