إصابة سيدة وطفلين في حادث سير بمرسى مطروح

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة في الجسم، إثر وقوع حادث سير غرب مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

حادث سير بمرسى مطروح

وتلقى اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، إخطار باستقبال مستشفى مطروح العام مصابي حادث سير منطقة عجيبة إثر اصطدام سيارة 3 أشخاص.

وحصلت «الوطن» على أسماء المصابين، وهم: سارة السيد مختار 9 سنوات من طنطا تعاني من اشتباه بي سي، وكدمات بالجسم، وأدهم السيد مختار 11 سنة من طنطا، يعاني من اشتباه بي سي وكدمات بالجسم، وسارة عبدالحكيم عامر 35 سنة من طنطا تعاني من اشتباه بي سي وكدمات بالجسم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت على الفور مباحث قسم شرطة مطروح وشرطة النجدة إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.