مدحت صالح يبدأ حفله بالعلمين الجديدة على نغمات «برمي السلام على بلدنا»

بدأ الفنان مدحت صالح حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى على نغمات أغنية برمي السلام على بلدنا تحت قيادة الموسيقار عمرو سليم.

مدحت صالح في مهرجان العلمين الجديدة

ويقدم مدحت خلال الحفل أكثر من 10 أغنيات في اليوم الأول ضمن فعاليات الأسبوع الثالث لمهرجان العلمين الجديدة الذى سيتضمن عدة حفلات غنائية يحييها نخبة من نجوم الغناء أمثال حميد الشاعري ومحمد منير وإليسا وتامر عاشور ووائل الفشني.

مهرجان العلمين الجديدة ينتهي في أغسطس

يذكر أن مهرجان العلمين كان قد انطلق منتصف شهر يوليو الماضي ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.