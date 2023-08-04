ريهام عبد الحكيم: انتظروني في حفل مع مدحت صالح بالأردن

قالت الفنانة ريهام عبد الحكيم، إنّها ستحيي حفلا مع المطرب مدحت صالح في الأردن لافتة إلى أنها ستركز على طرح أغاني «سينجل» في الفترة المقبلة.

عبد الحكيم: الظروف الإنتاجية عطلتني كثيرا

وأضافت ريهام عبد الحكيم، في لقاء خاص عبر قناة «إكسترا نيوز»، على هامش حفلها بمهرجان العلمين: «الظروف الإنتاجية عطلتني كثيرا في الفترة الماضية، في ظل الأزمات العالمية، ولكنني سأكون مهتمة جدا في الفترة المقبلة، وحب الجمهور أمر رائع، فأنا أحترم اختياراته وأتمنى دائما تقديم ما يليق به».

متابعة كل حفلات وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة

وأشارت إلى أنها تابعت كل حفلات وفعاليات مهرجان العلمين، مشددةً على أنها مهرجان مشرف وسيجعل مصر في مكان أفضل: «مصر طول عمرها ملتقى النجوم وبالتالي كان من الضروري تنظيم مهرجان بهذه الأهمية، ومن الجيد أنه حدث في مدينة جميلة كالعلمين».

ولفتت الفنانة، إلى أنها قدمت أغان في حفلها بمهرجان العلمين لأم كلثوم وفايزة أحمد ووردة ونجاة، بالإضافة إلى بعض الأغاني الخاصة بها.