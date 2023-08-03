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مراسلة «إكسترا نيوز»: استعدادات مكثفة لحفل مدحت صالح في «العالم علمين»

كتب:

محمد عزالدين
06:08 م | الخميس 03 أغسطس 2023
مدحت صالح

مدحت صالح

قالت ميرنا عادل مراسلة «إكسترا نيوز» في العلمين الجديدة، إن مهرجان «العالم علمين» يواصل فعالياته وتتوالى الحفلات، ويحيى اليوم النجم مدحت صالح والنجمة ريهام عبدالحكيم، سهرة طربية مميزة.

الاستعدادات لحفل مدحت صالح

وأضافت أنه يجري الاستعدادات لإقامة حفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم على مسرح العلمين، والتجهيزات تجرى لاستقبال الجماهير، ويتواجد المنظمون في كل مكان بالمسرح لمساعدة الجمهور في الدخول أو الخروج.

وأشارت إلى أن الإجراءات الأمنية في مدينة العلمين الجديدة تتم على قدم وساق لاستيعاب الأعداد الكبيرة للاستمتاع بمهرجان العلمين، وحضور الفعاليات والحفلات، لذلك التأمين موجود بأفضل ما يكون لاستيعاب الجمهور أو يحدث شيء يعكر صفو هذا الحفل.

القنوات الناقلة للحفل

يذكر أن قناتي «الحياة» و«سي بي سي» تنقلان في العاشرة مساء اليوم، حفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم على الهواء مباشرة.

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