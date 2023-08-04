مدحت صالح: العلمين أجمل بقعة في العالم.. وتحية حب وتقدير للرئيس السيسي

أعرب الفنان مدحت صالح عن سعادته للغناء في أرض مدينة العلمين بعد مشاركته في إحياء حفل مدينة العلمين الجديدة رفقة الفنانة ريهام عبد الحكيم.

مدحت صالح: فخور أني مصري

قال مدحت صالح في كلمته: «أنا فخور أني مصري، يكفي أن مدينة العلمين أجمل بقعة في العالم بغني فيها، وابعت من هنا تحية حب واحترام للرئيس السيسي».

يعد اليوم هو الأول ضمن فعاليات الأسبوع الثالث لمهرجان العلمين الجديدة الذي سيتضمن عدة حفلات غنائية يحييها نخبة من نجوم الغناء أمثال حميد الشاعري ومحمد منير وإليسا وتامر عاشور ووائل الفشني.

موعد انتهاء مهرجان العلمين الجديدة

يذكر أن مهرجان العلمين كان قد انطلق منتصف شهر يوليو الماضي ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.