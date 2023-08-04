«جلدية» كفر الشيخ: الكشف الطبي على 5 آلاف و978 مواطنا خلال أسبوع

كشفت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أنّ مستشفى الأمراض الجلدية بكفر الشيخ قامت خلال الأسبوع الماضي بتوقيع الكشف الطبي على عدد 5 آلاف و978 مواطناً، كما قامت بتوقيع الكشف الاقتصادي على عدد 257 مريضاً.

صرف علاج شهري لعدد 43 مريضا متردد للجذام

وأشارت «محمود»، إلى أنّ صيدلية المستشفى قامت بتوفير بعض الأدوية الهامة مثل دواء «الديكالديرم» الذي يُستخدم لعلاج مرض «الصدفية، والبهاق» وذلك لكونه آمن وفعال، كما قامت صيدلية نفقة الدولة بصرف 13 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي، وقامت صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل «الأمراض الفطرية، والصدفية، والبهاق»، لافتةّ أنّه تم صرف علاج شهري لعدد 43 مريض متردد للجذام، وتم الغيار على 11 حالات، منوهة أنّه يتم صرف إعانات شهرية ثابتة لمرضى الجذام أثناء العلاج.

وأوضحت «محمود»، أنّ قسم التحاليل بالمستشفى قام بعمل 73 تحليل تنوع بين «بول، وبراز، وهيموجلوبين»، كما قدم قسم الأشعة بالمستشفى الخدمات لـ142 بعمل جلسات بجهاز «الناروباند» وهو جهاز الأشعة فوق البنفسجية الذي يُستخدم في علاج أمراض «الصدفية، والبهاق»، بجانب عمل 212 حالة كي بالتبريد لمرض السنط، وعين السمكة، والزوائد الجلدية.

مستشفى الأمراض الجلدية بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ مستشفى الأمراض الجلدية بكفر الشيخ يقع ما بين مستشفى الحميات والصدر بعاصمة المحافظة، ويُقدم استشاراته ضمن مستشفيات كفر الشيخ الحكومية في مجال الجلدية، كما يُمكن الاتصال به على رقم 047/3234770.

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